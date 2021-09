Polícia israelense prende quatro dos seis palestinos que fugiram da prisão

A polícia israelense prendeu, na sexta-feira (10) à noite, quatro dos seis palestinos que escaparam da prisão de segurança máxima de Gilboa no início da semana.



Desde sua fuga, na segunda-feira (6), por um túnel cavado sob uma pia, as autoridades israelenses têm procurado por eles em Israel e na Cisjordânia ocupada, território de origem dos fugitivos e para onde o Exército enviou reforços.



Acreditava-se que eles poderiam ter deixado o país, cruzando a fronteira com a vizinha Jordânia, mas quatro dos fugitivos foram presos no norte de Israel, a cerca de 30 quilômetros da prisão.



Na sexta à noite, a polícia anunciou a prisão em Nazaré, a principal cidade árabe no norte de Israel, de dois membros do grupo armado Jihad Islâmica: Yaqub Qadri, de 48 anos, e Mahmoud Ardah, de 45 anos.



Segundo a imprensa local, Ardah, que cumpria pena de prisão perpétua, foi o principal instigador da fuga.



"As forças policiais os descobriram e perseguiram de helicóptero", disse a polícia sobre os dois fugitivos. "Eles foram detidos sem resistência no sul de Nazaré".



Segundo a mídia israelense, a polícia recebeu um alerta de moradores da cidade sobre a presença de dois homens procurando comida no lixo.



Na casa da família, perto da cidade de Jenin, na Cisjordânia, um irmão de Mahmud Ardah disse à AFP que, apesar da "tristeza" de seus parentes após a captura, eles estavam "felizes por Mahmud ter conseguido fazer os prisioneiros fugirem e serem livres por alguns dias."



"Nosso medo é que eles o torturem, que o coloquem em isolamento e que o proíbam de receber visitas ou falar ao telefone", acrescentou.



- "Estado de alerta" -



Nas primeiras horas deste sábado (11), a polícia israelense anunciou a prisão de mais dois fugitivos "quando eles estavam se escondendo no estacionamento de caminhões".



Eles são Zakaria al-Zubeidi, conhecido ex-líder do braço armado do partido Fatah do presidente palestino Mahmoud Abbas, e Mohammad Ardah.



As prisões ocorreram na cidade árabe de Shibli Umm al-Ghanam, uma dúzia de quilômetros a leste de Nazaré.



Logo após o anúncio de sua prisão, rapidamente divulgada por toda a mídia israelense, o Exército informou o lançamento de um foguete a partir da Faixa de Gaza em direção ao sul de Israel, que foi interceptado por seu escudo defensivo.



Em represália, o exército israelense realizou incursões aéreas noturnas na Faixa de Gaza, o enclave palestino controlado pelo movimento islâmico Hamas, mas de onde também opera a Jihad Islâmica.



Na noite deste sábado, um novo foguete -que também foi interceptado- foi lançado da Faixa de Gaza contra Israel.



O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, elogiou em comunicado o trabalho das forças de segurança após a prisão dos quatro fugitivos, afirmando que "o estado de alerta máximo deve continuar até a captura" dos outros dois prisioneiros.



Trata-se de dois membros da Jihad Islâmica, oriundos de Yenin: Ayham Kamamji, de 35 anos e condenado a prisão perpétua pelo sequestro e assassinato de um colono israelense; e Munadel Infeiat, de 26 anos.



Um deles provavelmente já se encontra na Cisjordânia, declarou o ministro da Segurança Interna israelense, Omer Bar-Lev.



- "Declaração de guerra" -



Por sua vez, a Jihad Islâmica disse em um comunicado que a prisão dos fugitivos "não apagará" sua fuga "heroica".



E acrescentou que qualquer tentativa das autoridades israelenses de "vingança" será entendida como uma "declaração de guerra".



O braço armado do Hamas declarou que "qualquer acordo de troca de prisioneiros deveria incluir a libertação dos quatro heróis capturados".



Israel quer repatriar os corpos de dois soldados mortos em 2014 em Gaza e de dois civis que foram detidos no enclave.



Essa bizarra evasão embaraçou as autoridades israelenses e foi comemorada como "heroica" pelos palestinos.