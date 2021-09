Corte IDH exige da Nicarágua resposta sobre visita ao país

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) exigiu nesta sexta-feira da Nicarágua uma resposta até o próximo dia 24 ao seu pedido de visita de uma delegação para verificar as condições de prisão de opositores naquele país.



"Este Tribunal manifesta sua disposição a realizar uma visita à Nicarágua, com o consentimento daquele Estado, para verificar a situação das pessoas detidas", assinala a resolução da entidade, com sede em San José, Costa Rica. "Se o Estado concordar, deve comunicá-lo no mais tardar em 24 de setembro", acrescenta.



De acordo com a documentação, a delegação será composta por ao menos um juiz da Corte, que observará o estado de saúde dos líderes opositores presos no complexo Evaristo Vásquez. Eles foram acusados de crimes de conspiração, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas, entre outros.



Um total de 36 opositores foram detidos e alguns deles estão em prisão domiciliar. A solicitação da Corte Interamericana faz parte de uma série de requerimentos incluídos na resolução em favor dos detidos e de suas famílias após a audiência virtual da Corte realizada em 27 de agosto, à qual não compareceu nenhum representante do Estado da Nicarágua.