Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira, impulsionados pela queda da produção americana após a passagem do furacão Ida.



O barril do Brent para entrega em novembro fechou a 72,92 dólares em Londres, alta de 2,05%. Em Nova York, o barril do WTI para outubro subiu 2,46%, a 69,72 dólares.



Segundo Andrew Lebow, do Commodity Research Group, o mercado se concentra na produção americana no Golfo do México, que ainda não se recuperou totalmente, 11 dias após o furacão. "No começo da semana, o mercado acreditava que a recuperação fosse acontecer de forma mais rápida."



