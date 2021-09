Na França, anticoncepcionais serão gratuitos para menores de 25 anos

(foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP)

A França ampliará a gratuidade dos métodos anticoncepcionais até 25 anos, até agora reservados para menores, para apoiar a autonomia econômica das mulheres jovens - anunciou o ministro da Saúde, Olivier Véran, nesta quinta-feira (9/9)."Tenho observado, em colaboração com as autoridades científicas, que um certo número de mulheres jovens usa cada vez menos anticoncepcionais, e a principal razão é por motivos econômicos", disse Véran ao canal público France 2.A medida, que entrará em vigor em 1º de janeiro, vai custar 21 milhões de euros (24,8 milhões de dólares) por ano. Foi estendida até 25 anos, porque é a idade que corresponde a "maior autonomia econômica" e social, acrescentou.A gratuidade vai abranger desde as pílulas anticoncepcionais até o exame biológico, passando pela consulta médica e todos os cuidados de saúde associados, especificou.A contracepção já era gratuita desde 2013 para jovens entre 15 e 18 anos. Desde então, a prática do aborto nessa faixa etária caiu, de 9,5 para 6 a cada 1.000 jovens entre 2012 e 2018.Em 2020, a medida foi passou a incluir as menores de 15 anos, já que, segundo o governo da época, quase 1.000 adolescentes entre 12 e 14 anos engravidam a cada ano. Dessas 770 recorrem ao aborto.O anúncio é feito no momento em que associações e deputados, incluindo o partido da situação, tentam ressuscitar a reforma que visa a estender o período autorizado para o aborto de 12 para 14 semanas. No Senado, de maioria conservadora, a proposta foi rejeitada.