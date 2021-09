Clínica é bombardeada pela força áerea da Síria no noroeste do país

(foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP)

Uma mulher morreu nesta quarta-feira (8/9) em um bombardeio das forças do governo sírio contra um prédio que incluía uma clínica, na província de Idlib (noroeste), o último grande reduto rebelde e jihadista do país - informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).As imagens de um fotógrafo da AFP na localidade de Marayan mostram um prédio de dois andares atingido. O primeiro foi parcialmente destruído por disparos de artilharia nesta quarta. O térreo, onde ficava a clínica, também sofreu danos.A vítima era mulher do diretor da clínica. Ela morava no primeiro andar com sua família, relatou o OSDH.Este centro médico é um dos poucos a oferecer, regularmente, os primeiros socorros aos feridos das redondezas. Depois, se necessário, eles são transferidos para hospitais da região.Desde o início da guerra na Síria em 2011, as forças do governo atacam, com frequência, centros médicos e hospitais durante confrontos militares contra redutos da oposição.Esta semana, as forças do governo Bashar al-Assad intensificaram os bombardeios na província - os primeiros em meses -, em particular sobre a cidade de Idlib. Ainda de acordo com o OSDH, quatro civis, entre eles um garoto e uma jovem, morreram nesta localidade na terça-feira.Hoje, cerca de três milhões de pessoas vivem na região de Idlib. Deste total, dois terços são de deslocados de outras partes deste país em guerra.O conflito na Síria já deixou quase meio milhão de mortos, segundo o Observatório, e forçou o deslocamento de milhões de pessoas dentro e fora do país.