Terremoto de magnitude 6,9 sacode o Centro do México

O terremoto teve seu epicentro 14 km a sudeste de Acapulco (foto: FRANCISCO ROBLES / AFP )

Um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu a Cidade do México e regiões vizinhas na noite desta terça-feira (7), sem vítimas ou danos registrados até agora, informaram as autoridades.O terremoto teve seu epicentro 14 km a sudeste de Acapulco, Guerrero, no sudeste do México, de acordo com o Instituto Sismológico Nacional, enquanto as autoridades federais até agora não relataram vítimas."Até agora, nenhum dano sério foi relatado", escreveu a prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, no Twitter.O chefe da Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México sobrevoava a capital para fazer uma avaliação do terremoto.O terremoto causou um colapso nervoso no centro da Cidade do México, cujos habitantes ainda guardam a trágica memória do terremoto de magnitude 7,1 registrado em 19 de setembro de 2017, que abalou o centro do país e deixou 369 mortos, a maioria na capital.A Cidade do México foi devastada por terremotos que ocorreram em setembro de 1985, que deixaram mais de 10.000 mortos.