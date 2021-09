Ônibus despenca de precipício e provoca 23 mortes na Bolívia

Acidente ocorreu em Cochabamba, e a polícia local informou que entre as vítimas fatais estão três crianças (foto: AFP / DIEGO CARTAGENA)

Ao menos 23 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um acidente com um ônibus que caiu em um precipício na segunda-feira (6/9) no departamento de Cochabamba, região central da Bolívia."Pisei no freio e não havia freio", disse o motorista do veículo, que perdeu a esposa no acidente.A polícia de Cochabamba informou que entre as vítimas fatais estão três crianças.O ônibus, que pertencia a um sindicato de transporte e estava com 33 passageiros, caiu de uma altura de 400 metros na localidade de Keraya, a 50 quilômetros da capital da região.Os feridos foram levados para hospitais da região em ambulâncias e veículos particulares.