Idoso é atacado por jacaré e desaparece em área inundada pelo furacão Ida

Enquanto o sul dosainda tenta assimilar os danos causados pela passagem do, autoridades confirmam que pelo menos cinco pessoas morreram em decorrência dos fortes ventos e das inundações nos Estados da, que provocaram o rompimento de construções, enchentes e a queda de árvores. Um sexto caso fatal, menos comum que os demais, vem sendo investigado por policiais da paróquia de St. Tammany na cidade de Slidell, que fica a cerca de 40 km a nordeste de Nova Orleans: umde 71 anos desapareceu após serpor um aligátor americano - uma espécie de- no, que estava com água na altura do joelho.A esposa do idoso, que não teve o nome revelado pelas autoridades, contou aos policiais que o marido saiu para verificar alguns pertences em uma área de armazenamento embaixo da casa, por volta das 12h (14h em Brasília) de segunda-feira, 30. O local havia sidopelaprovocada pela passagem do furacão Ida e ainda estava com, segundo a mulher.De acordo com o capitão Lance Vitter, do gabinete do xerife em St. Tammany, a mulher disse que estava dentro de casa quando. Ao sair para ver o que estava acontecendo,por um grande jacaré."Quando ela abriu a porta, o", disse Vitter nesta terça-feira, 31, referindo-se ao movimento de giro que esses predadores fazem para despedaçar suas vítimas.Após o ataque, que resultou na perda de um dos braços do idoso, a mulher o tirou da enchente e voltou para dentro para pegar suprimentos de primeiros socorros, segundo relataram os policiais. Quando ela percebeu a gravidade dos ferimentos,, a cerca de um quilômetro de distância - segundo o capitão, o número de emergência não estava funcionando no momento.Quando ela voltou, o marido não estava mais no local. Os esforços dos policiais para encontrar o idoso não tiveram sucesso, e o incidente continua sobAinda de acordo com as informações da polícia, a, em uma área conhecida pela presença de jacarés. "Não era incomum que as pessoas vissem aligatores de 2 metros ou mais", disse.Não há suspeita de crime e o assunto está sob investigação, disse Vitter, acrescentando que sua esposa tem sido "muito cooperativa" com os investigadores. A polícia não divulgou os nomes do casal.Em um comunicado, o xerife Randy Smith, alertou os residentes para serem "extremamente vigilantes" ao caminhar em áreas inundadas, porque a tempestade pode ter deslocado a vida selvagem, fazendo com que aligatores e outros animais se aproximem dos bairros.Louisiana e Flórida têm as maiores populações de jacarés dos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de animais selvagens em cada Estado, de acordo com o Departamento de Vida Selvagem e Pesca da Louisiana. Eles são mais comuns nos pântanos costeiros da Louisiana, mas também podem ser encontrados em lagoas, lagos, canais, rios, pântanos e igarapés. (Com agências internacionais)