Nascido em 11 de setembro de 2001: jovem 'salva uma vida' do terrorismo

(foto: Kena Betancur / AFP)

Seu nascimento em 11 de setembro de 2001 provavelmente salvou a vida de seu tio, que trabalhava no World Trade Center. Para seu pai, a chegada do filho ao mundo representou uma mensagem de esperança. Anish Shrivastava não é um jovem igual aos outros.Shrivastava foi um dos quase 13.000 bebês nascidos nos Estados Unidos no mesmo dia em que a Al-Qaeda executou os ataques com dois aviões contra as Torres Gêmeas de Nova York, que mataram quase 3.000 pessoas.Poucos deles podem afirmar que sua chegada ao mundo ajudou a salvar uma vida.Shrivastava nasceu às 10h05 daquela terça-feira em um hospital de Princeton, Nova Jersey, perto de Nova York.A Torre Sul caiu seis minutos antes e a Torre Norte do WTC desabaria pouco mais de uma hora depois.Na sala de espera do hospital, seu pai Ashish e o irmão dele, Manish, não tiravam os olhos da televisão.Manish, tio de Shrivastava, assistia horrorizado como a torre em que ficava o seu escritório se transformava em escombros e cinzas tóxicas.Por impulso, ele tomou uma decisão de último minuto e cancelou uma reunião na torre para acompanhar o nascimento do sobrinho."Estamos conectados pelo destino. Somos muito próximos", afirma Shrivastava sobre o tio.Sua mãe Jaya esperava que o parto acontecesse em 21 ou 22 de setembro."Ele estava lá por um motivo", declarou Jaya à AFP.Shrivastava era um menino quando ficou sabendo dos eventos catastróficos ocorridos no dia de seu nascimento.Pouco antes de começar a frequentar a escola, seus pais decidiram contar, em linhas gerais, a história do dia, antes que ele escutasse por outras pessoas.Para Ashish, era importante contar ao filho não apenas sobre a tragédia, mas também falar sobre os "aspectos positivos" que o dia gerou: os voluntários, os heróis, os momentos de unidade.Enquanto Shrivastava se prepara para completar 20 anos, ele afirma que optou por não celebrar o aniversário na data real."Obviamente, nós não celebramos neste dia. Geralmente aguardamos alguns dias para isso", relata.Ao invés de comemorar, Shrivastava geralmente é voluntário na organização sem fins lucrativos MyGoodDeed, que oferece serviços de caridade no dia 11 de setembro, incluindo a distribuição de alimentos."Eu tentei retribuir à comunidade... obviamente para homenagear aqueles que morreram, mas também para aprender a lição de que podemos reconstruir algo melhor", reflete.Por meio da MyGoodDeed, Shrivastava conheceu outras pessoas nascidas em 11 de setembro. Como muitos jovens, ele gosta de jogos eletrônicos, música e leitura.Mas o pai dele acredita que o peso da data de nascimento provocou uma maturidade prematura destes jovens em relação aos outros de sua geração."A maneira de pensar deles sobre a vida é um pouco diferente. E eu vejo isso de maneira muito positiva. Estes jovens realmente trouxeram um raio de esperança para esta sociedade", afirma Ashish.A data de nascimento "impactou minha mentalidade sobre qual é o meu papel", destaca o jovem."Apenas aprendendo o que aprendi por ter nascido neste dia e como isto me formou. Isto me deu o propósito de, algum dia, ajudar as pessoas de alguma maneira", completa.Shrivastava admite que não necessariamente abrirá um banco de alimentos ou algo parecido, mas deseja fazer a diferença de "forma real".No momento ele está concentrado nos estudos. Aceito por várias universidades, Shrivastava escolheu estudar a três horas ao norte de Manhattan.Depois de sua formatura em Finanças, provavelmente em 2023, ele não se vê trabalhando em um local diferente que a cidade do World Trade Center."Sinto que estou conectado a Nova York de muitas formas", conclui.