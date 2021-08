Holanda encerra retirada do Afeganistão e admite deixar pessoas para trás

(foto: Donald R. ALLEN / US AIR FORCE / AFP)

O governo holandês anunciou que concluirá nesta quinta-feira (26/8) os voos de retirada do aeroporto de Cabul e reconheceu que é "um momento doloroso", porque haverá pessoas aptas a deixarem o Afeganistão que ficarão para trás."A Holanda foi informada hoje pelos Estados Unidos de que deve partir e, com toda probabilidade, fará os últimos voos hoje (quinta-feira)", afirmaram os ministros das Relações Exteriores e da Defesa, Sigrid Kaag e Ank Bijleveld, respectivamente, em carta ao Parlamento."É um momento doloroso, porque significa que, apesar do grande esforço do período recente, as pessoas que reuniam as condições para serem retiradas para a Holanda serão deixadas para trás", acrescentaram.Seu pessoal diplomático e militar no Afeganistão também será repatriado nesses últimos voos.Vários países ocidentais alertaram para as ameaças de ataques ao aeroporto de Cabul. Milhares de pessoas continuam aglomeradas ali, na esperança de conseguirem embarcar em um dos últimos voos para fugir do país, após o retorno dos talibãs ao poder.