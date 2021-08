Rússia já retirou quase 500 pessoas do Afeganistão

(foto: Sergei Savostyanov / SPUTNIK / AFP)

A Rússia lançou, nesta quarta-feira (25/8), uma ponte aérea para evacuar do Afeganistão cerca de 500 cidadãos russos e de outros países vizinhos, informou o ministério russo da Defesa em um comunicado.As retiradas ocorreram com o apoio de quatro aviões militares, que transportaram russos e cidadãos de países membros da aliança militar Tratado de Segurança Coletiva, como Belarus, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão, além dos ucranianos.São as primeiras evacuações do Afeganistão organizadas pela Rússia, cujo governo destacou que oferecerá voos de repatriamento a todos os cidadãos russos que desejarem sair do país.Desde que os talibãs retomaram o poder no Afeganistão, há dez dias, a Rússia optou por uma atitude conciliadora com eles, estimando que estavam enviando sinais positivos para o mundo sobre o respeito das liberdades e a distribuição de poder.A Rússia manteve sua representação diplomática no país enquanto os países ocidentais optaram pela retirada.