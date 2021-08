Polícia investiga casos de envenenamento em universidade da Alemanha

(foto: ARMANDO BABANI / AFP)

A Promotoria de Darmstadt abriu uma investigação sobre "tentativa de assassinato" por envenenamento na universidade desta cidade alemã perto de Frankfurt - anunciaram os investigadores nesta terça-feira (24/8).Sete pessoas foram vítimas de um "ataque com veneno" entre "segunda e sexta-feiras", e uma delas se encontra em estado crítico, informou a Faculdade Técnica de Darmstadt.As pessoas consumiram alimentos ou bebidas, em particular garrafas de leite, ou de água, nas quais se introduziu "uma substância nociva", afirma um comunicado conjunto da polícia e do Promotoria, acrescentando que todos os afetados foram hospitalizados na segunda-feira.Um estudante de 30 anos está entre a vida e a morte, em condição "crítica", disse a polícia na noite de segunda-feira.A polícia revistou todos os prédios do campus em busca de indícios, sem sucesso."Atualmente não há perigo grave" no campus, frisou a polícia local.