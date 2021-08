Vários mortos enquanto aguardam serem evacuados perto do aeroporto de Cabul

(foto: Sky News/ reprodução )

Os corpos de pelo menos três pessoas foram vistos na multidão do lado de fora do aeroporto de Cabul, segundo imagens de televisão mostradas no sábado (21/8), enquanto milhares de afegãos tentavam desesperadamente fugir do regime talibã em uma evacuação caótica.Imagens da rede britânica Sky News mostram os soldados cobrindo três corpos com um pano branco. As causas de morte não estão claras até o momento.O repórter da Sky, Stuart Ramsay, que estava no aeroporto, disse que as pessoas na primeira fila estão sendo "esmagadas" e que os médicos estão correndo de vítima em vítima. O canal também mostrou vários feridos.Ramsay explicou que as pessoas estão "desidratadas e apavoradas". Outras imagens mostram soldados apontando uma mangueira para a multidão, alegando que estavam usando "qualquer coisa para refresá-los".O aeroporto de Cabul tem visto cenas de desespero desde que os talibãs assumiram o controle da capital em 15 de agosto. Dezenas de milhares de afegãos esperam em pleno sol por horas, e até dias, por sua eventual retirada.