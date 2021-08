Nos EUA, polícia do Capitólio ordena evacuação de prédio após ameaça de bomba

Polícia investiga um homem dentro de caminhão com explosivos e um detonador

A polícia doordenou ado prédio de escritórios da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e de uma parte da Biblioteca do Congresso enquanto investiga umaderelacionada a um veículo suspeito localizado nas proximidades.

As ordens vieram depois que funcionários dentro do prédio da biblioteca foram inicialmente instruídos para seguir para um local adjacente.





Os trabalhadores foram obrigados a se abrigar, permanecerem em silêncio e a desativar a eletrônicos.



O setor federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos disse que enviou técnicos em bombas ao local.



O escritório de campo do FBI em Washington e o Departamento da Polícia Metropolitana de Washington também responderam, disseram as autoridades.



A polícia está investigando se um homem dentro do caminhão tem explosivos e um detonador, de acordo com um oficial.



Ele afirma ter dispositivos explosivos, mas ainda não está claro se ele tem.



A Câmara e o Senado não estão em sessão esta semana, e poucos legisladores estão em Washington, mas os membros das equipes do Congresso continuam trabalhando no complexo.