Polícia investiga 'ameaça de bomba' perto do Congresso dos Estados Unidos

Um veículo suspeito perto do prédio do Capitólio dos Estados Unidos e da Library of Congress, em Washington, D.C., está sendo investigado pela suspeita de conter- informou a polícia nesta quinta-feira (19/8), que pediu a todos que deixassem a área.A Polícia do Capitólio dos Estados Unidos "está se mobilizando por um veículo suspeito perto da Library of Congress", tuitou a, acrescentando que "se trata de uma investigação ativa de ameaça de bomba".Tanto o Senado quanto a Câmara de Representantes se encontram em, mas há funcionários trabalhando nodo Capitólio.