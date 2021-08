Há 30 anos, um golpe de Estado frustrado provocava fim da União Soviética

(foto: DIMA TANIN / AFP)

Tanques entram em Moscou

Yeltsin sobe em um tanque

Yeltsin conquista apoios

Uma dia de loucura

(foto: STEPHANE BENTURA / AFP)

Retorno de Gorbachev

Em agosto de 1991, comunistas conservadores, contrários à reformas na União Soviética em crise, organizaram uma tentativade golpe de Estado contra o presidente Mikhail Gorbachev, que estava de férias na Crimeia.O golpe fracassou devido à resistência dos, liderados pelo presidente da Federação da Rússia, Boris Yeltsin, e abriu o caminho para o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).Na segunda-feira 19 de agosto, às 6h20, a agência de oficial de notícias TASS anunciou que Gorbachev, "incapaz de assumir suaspor motivos de saúde", havia sido substituído pelo vice-presidente Guennadi Yanayev.Gorbachev, que liderou asda Perestroika (reestruturação) e Glasnost (transparência), estava de férias na Crimeia, no Mar Negro.Os golpistas formaram o chamado "Comitê para o Estado de Emergência", que assumiu todos os, ao mesmo tempo que blindados e veículos de transportes de tropas seguiram para Moscou.Desde o primeiro momento, o presidente da Federação da Rússia assume a liderança daAo meio-dia, Yeltsin,na "Casa Branca", sede do Parlamento russo, cercada de tanques, denuncia um "golpe de Estado de direita, reacionário e inconstitucional".Emaberto aos golpistas, Yeltsin, que tinha grande, exige que Gorbachev "possa falar ao povo".Os moscovitas comparecem à praça diante do Kremlin onde Yeltsin, parado em um, faz um apelo emocionado à greve geral e à desobediência civil.Milhares de moscovitas criaram barricadas ao redor da Casa Branca e permaneceramno local, com o temor de um ataque militar.Na manhã de 20 de agosto, as pessoas dentro do- incluindo deputados, ministros, artistas, músicos, entre eles o violoncelista Mstislav Rostropovich - receberam coletes à prova de balas, capacetes e máscaras antigás.Três unidades militares declararam apoio a Yeltsin e hastearam a bandeira da Federação da Rússia, que virou o símbolo daGrupos de deputados percorreram os quartéis da região de Moscou paraos oficiais a aderir à causa de Yeltsin, cujo apelo conseguiu reunir mais de 50 mil pessoas diante do Parlamento russo.Às duas da manhã, aclamado pela, o ex-ministro das Relações Exteriores Eduard Shevarnadze se une a Yeltsin.Ao contrário do que muitos temiam, as tropasnão atacaram o edifício, mas três jovens morreram quando tentaram bloquear o avanço de uma coluna de blindados.Na quarta-feira, 21, a decisão do Parlamento russo de buscar Gorbachev na Crimeia marca o início de um dia de loucura que terminou com ado golpe.O ministério da Defesa ordenou o retorno das tropas aosO dispositivo militar ao redor de Moscou chega ao fim, ae o toque de recolher foram suspensos e os decretos dos golpistas foram cancelados.A televisão exibe ado Parlamento da Federação da Rússia.Durante a noite de quarta-feira, Gorbachev retorna ao Kremlin, mas politicamente enfraquecido pela traição ou abandono de grande parte dos colaboradores que havia, a hesitação das Forças Armadas e as dúvidas do Partido Comunista.O golpe de Estado frustrado transformou Boris Yeltsin nodono do poder.Em 8 de dezembro, Rússia, Ucrânia e Belarus declaram o fim da União Soviética e no dia 25 Gorbachev apresenta sua