Manifestação vai até a porta de Boris Johnson para salvar a lhama Gerônimo

Manifestantes marcharam entre o Ministério da Agricultura e Downing Street, onde mora Boris Johnson (foto: Tolga Akmen/AFP)

Dona da lhama afirma que dois testes realizados foram falsos positivos, por isso pede um terceiro exame (foto: Tolga Akmen/AFP)

Os defensores damarcharam nesta segunda-feira (9) em direção à residência dobritânicoem, para pedir que impeça que osejaDezenas de pessoas marcharam entre o Ministério da Agricultura e Downing Street contestando os testes cutâneos realizados no animal e que apontaram que ela tem" ou ", não mate" diziam os cartazes dos manifestantes.Cerca deumapela Internet para impedir o sacrifício desta lhama procedente da Nova Zelândia.Sua dona, Helen MacDonald, se recusou a cumprir a ordem imposta pelos veterinários do governo, o que fez com que Gerônimo estampasse as páginas dos jornais, agitando os normalmente tranquilos dias de agosto.MacDonald afirma que os dois testes realizados foram falsos positivos, por isso pede um terceiro teste.Embora o ministro do Meio Ambiente George Eustice destaque a alta confiabilidade dos testes realizados, não conseguiu convencer a dona, criadora em Gloucestershire (sudoeste da Inglaterra), que o acusa de "mentiras" e de querer "matar um animal saudável".O pai de Boris Johnson, Stanley Johnson, ficou inclusive do lado da criadora, classificando de "absurda" a ordem de sacrifício.MacDonald não se rende: "Não tem (a tuberculose bovina). O triste é que só se darão conta disso quando estiver morta".