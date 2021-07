Morte da foca mascote Kostis por um arpão causa Indignação na Grécia

(foto: WILL VASSILOPOULOS / AFP)

Umafoca-monge da ilha grega de Alónissos, Kostis, foi morta por um arpão no sábado (24/7), causando indignação entre habitantes edo meio ambiente, anunciou uma ONG local.Segundo o site oficial da ilha, uma dasmarítimas mais importantes da Europa, nesta parte do mar Egeu existem "zonas específicas onde pescadores amadores podem pescar"."Infelizmente, mais uma vez, estáque a maldade humana e a estupidez não têm limites! Hoje (sábado) fomos informados que a jovem foca-monge Kostis, que nos últimos meses havia se tornado o mascote de Alónissos, foi abatida", disse a ONG grega MOm.O animal "foi executado à queima-roupa com um arpão de besta", postou no Facebook a organização, que se esforça para proteger esta espécie ameaçada de extinção no Mediterrâneo.A entidade disse à AFP que alguns moradores da ilha de Folegandros, nas Cíclades, encontraram a foca macho em 2018, muito debilitada após a passagem doZorbas.De acordo com a mídia, estão tentando localizar o autor do"Esta notícia foi recebida com muita tristeza não só pelos membros da ONG, que durante vários meses cuidaram de Kostis, mas também por todos os habitantes e visitantes sensibilizados de Alónissos que tiveram a sorte de admirar Kostis de", acrescentou MOm.