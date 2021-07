Morre a atriz espanhola Pilar Bardem, aos 82 anos

A atriz espanhola Pilar Bardem morreu neste sábado (17/7), aos 82 anos (foto: Susana Vera/Reuters - 31/3/2008)

A atriz era mãe do ator Javier Bardem, que emitiu nota de luto em conjunto com os irmãos, Carlos e Mónica (foto: Javier Barbancho/Reuters - 9/2/2014)

espanhola, mãe do vencedor do Oscar Javier Bardem e membro de um grupo renomado de intérpretes, morreu neste sábado (17/7), aos 82 anos, anunciaram seus filhos nas redes sociais. "Queremos compartilhar a notícia de que nossa mãe, nosso exemplo, faleceu. Partiu em paz, sem sofrer, e cercada pelo amor de seus entes", informaram Carlos, Mónica e Javier em nota publicada no Twitter de Carlos.Nascida na cidade de Sevilha em 1939, Pilar Bardem era filha de um casal de atores e irmã do conhecido cineasta Juan Antonio Bardem. A saga não parou por aí e seus três filhos também se dedicaram à atuação, alcançando, no caso de Javier, fama internacional com o Oscar por seu papel em "Onde os Fracos Não Têm Vez", dos irmãos Coen.Com dezenas de filmes, peças de teatros e séries, Pilar tinha uma carreira sólida na Espanha, onde ganhou o Prêmio Goya de melhor atriz coadjuvante por "Ninguém Falará de Nós Quando Estivermos Mortos", em 1995. Com fortes convicções progressistas, sua faceta de ativista também era conhecida, tanto em causas solidárias quanto pela melhoria das condições do sindicato de atores."Ele nos deixa seu enorme legado no cinema, no teatro e na televisão. Mas a grande Pilar Bardem era, antes de tudo, uma defensora da igualdade, da liberdade e dos direitos de todas e todos", tuitou o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez. Demonstrações de carinho pela atriz se sucederam durante a noite, procedentes de todas as esferas da cultura, principalmente do cinema espanhol.Pilar Bardem também era sogra de Penelope Cruz, ganhadora do Oscar e mulher de seu filho Javier.