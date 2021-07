Cannes consagra ator americano e atriz norueguesa pouco conhecidos

O ator norte-americano Caleb Landry Jones e a atriz norueguesa Renate Reinsve venceram (foto: Valery Hache/AFP)

A norueguesa Renate Reinsve

consagrou dois atores poucodo grande público neste sábado (17/7), o americanoe a norueguesa, com os prêmios de interpretação por seus papéis em "Nitram" e "The worst person in the world."Aos 31 anos, Caleb Landry Jones ganhou o prêmio de melhor desempenho masculino por seu papel em "", do australiano Justin Kurzel, no qual interpreta um serial killer.O filme, retrato do autor de um massacre que em 1996 deixou 35 mortos na ilha australiana da Tasmânia, gerou polêmica no país antes mesmo de seu lançamento, principalmente entre os familiares das vítimas.Mas Caleb Landry Jones, que também é músico, não hesitou em interpretar o assassino, Martin Bryant, condenado à prisão perpétua."Eu não disse a mim mesmo 'cuidado, terei problemas se fizer este filme", disse o ator à AFP. "Pelo contrário, fiquei muito interessado neste filme porque fala de um assunto que ninguém quer falar."Nascido no Texas, Caleb Landry Jones fez sua estreia no cinema aos 13 anos com um pequeno papel no filme dos irmãos Coen "No Country for Old Men", que ganhou quatro Oscars em 2007.Desde então, atuou no cinema independente americano, desempenhando papéis ambivalentes: de um viciado em drogas ultrassensível em "Heaven Know What" (2014), dos irmãos Safdie, a um homem tóxico na terceira temporada de Twin Peaks (2017), passando por um funcionário de um posto de gasolina em "The Dead Don't Die" (2019) de Jim Jarmusch.Em 2017, ele participou de três filmes que tiveram indicações ao Oscar: "The Florida Project", "Let me out" e "Three Commercials on the Outkirts".Revelação do Festival de Cannes aos 33 anos, a norueguesa Renate Reinsve ganhou o prêmio de atuação feminina ao interpretar uma millennial em crise existencial em "", de seu compatriota Joachim Trier."Brilhante", "brilhante", "esplêndida" ... a crítica caiu a seus pés após a exibição do filme em 9 de julho. "Esta situação me surpreendeu", admitiu Reinsve à AFP sobre sua repentina fama. "Sei que ninguém me viu antes porque é meu primeiro papel. Fiz muito teatro e poucos filmes ... E sempre pequenos papéis."Reinsve estrelou outro filme de Trier, "Oslo, 31 de agosto", 2012. "Sempre me perguntei por que nunca tive um papel maior", explicou ele. "E eu disse a mim mesmo: vamos fazer um filme com ela."Para Trier, a personagem que a atriz interpreta em "The worst person in the world" é muito parecida com ela. Ela concordou: "Eu me identifico completamente com ela, já que passei por coisas semelhantes", diz.