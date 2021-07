Número de mortos em prédio desabado na Flórida sobe para 94

O número de mortos no desabamento de um prédio em Surfside, no estado da Flórida, aumentou para 94 nesta segunda-feira (12), com a tarefa de identificação se complicando conforme o tempo passa, informaram as autoridades locais.



Dos corpos encontrados, 83 foram identificados e 22 pessoas que poderiam estar no prédio quando ele desabou ainda estão desaparecidas, anunciou a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, após o 19º dia de busca e resgate.



"As pessoas que morreram podem permanecer na lista de deparecidos até serem identificadas", disse Levine Cava durante uma coletva de imprensa sobre o acidente ocorrido em um condomínio em Surfside, uma pequena cidade de 6.000 habitantes ao norte de Miami com uma grande comunidade judaica.



Mas este processo "está cada vez mais difícil à medida que o tempo passa e os socorristas encontram corpos humanos", admitiu.



A polícia e os cientistas forenses do condado estão conduzindo operações de identificação no local, comparando o DNA dos restos humanos com o das famílias dos desaparecidos desde o desastre.



As autoridades realizaram, no domingo da semana anterior, uma demolição controlada do restante do prédio, permitindo que as equipes avançassem para áreas de escavação que não eram acessíveis.



Champlain Towers South, um edifício de 12 andares à beira-mar, desabou parcialmente durante a noite em 24 de junho por um motivo desconhecido. Os primeiros elementos da investigação, no entanto, revelaram que a estrutura do edifício estava degradada em algumas partes.