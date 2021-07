Cinco civis, quatro militares e 40 'terroristas' morrem em ataque no Níger

Cinco civis, quatro militares e 40 "terroristas" morreram no domingo (11) em um ataque de supostos jihadistas em uma região do oeste do Níger, perto de Mali - anunciou o governo.



"Por volta das 15h locais (11h em Brasília), 100 terroristas (termo que as autoridades costumam usar para designar os jihadistas) a bordo de dezenas de motocicletas, fortemente armados, atacaram o povoado de Tchoma Bangou", informou um comunicado do Ministério da Defesa do Níger lido à noite na televisão pública.



"A rápida e forte reação" das Forças de Defesa e Segurança (FDS) "permitiu repelir o ataque, infligindo muitas baixas ao inimigo", afirmou o Ministério.



As forças de segurança apreenderam "14 motocicletas, quatro metralhadoras, quatro RPG7s, 12 AK47s e dez (celulares) Motorola", relatou a mesma fonte.



Tchoma Bangou fica na região de Tillaberi, na fronteira com Mali e Burkina Faso, e é conhecida como "as três fronteiras". Esta região se encontra em estado de emergência desde 2017.



Para enfrentar os jihadistas, as autoridades proíbem há um ano a circulação de motocicletas dia e noite e determinaram o fechamento de alguns mercados suspeitos de abastecimento para os "terroristas".



No passado, a região já foi alvo de ataques de grupos jihadistas.



Em janeiro, supostos jihadistas mataram 70 civis em Tchoma Bangou, e 30, na aldeia vizinha de Zaroumadareye.



Em 24 de junho, 19 pessoas foram mortas em Danga Zaouni e Tolba Koira, duas cidades nesta mesma área, segundo autoridades locais.



Um dos países mais pobres do mundo, o Níger enfrenta há anos os grupos jihadistas do Sahel no oeste e luta contra os islâmicos do grupo nigeriano Boko Haram no sudeste. Até agora, não conseguiu derrotá-los, apesar da cooperação regional e da ajuda militar ocidental.