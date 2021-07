Covax receberá 110 milhões de doses de vacinas chinesas anticovid-19

O mecanismo Covax receberá 110 milhões de doses de vacinas anticovid-19 das chinesas Sinovac e Sinopharm para ajudar este sistema de distribuição internacional enfrentar a escassez de imunizantes em meio ao ressurgimento da pandemia - anunciou a Aliança para a Vacinação (Gavi) nesta segunda-feira (12).



O acordo firmado inclui ainda opções de compra de doses adicionais nos próximos meses, acrescenta um comunicado da Gavi, que, junto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), criou o mecanismo Covax de distribuição de vacinas anticovid-19 para países de renda baixa.



"Graças a este acordo e ao fato de estas vacinas já terem recebido aprovação emergencial da OMS, podemos começar a fornecer doses para os países de forma imediata", disse Seth Berkley, que dirige a Aliança.



Até 12 de julho, Covax já havia distribuído mais de 102 milhões de doses de vacinas para 135 países. Trata-se, no entanto, de um número muito inferior às metas traçadas no início do ano.



Enquanto a Índia bloqueou as exportações de vacinas da AstraZeneca destinadas ao Covax, os países ricos monopolizam a compra dos soros mais eficientes, o que agrava a desigualdade. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, classificou esta situação de "obscena".



Enquanto União Europeia e Estados Unidos aspiram a vacinar a maior parte da sua população, incluindo crianças a partir dos 12 anos, o continente africano, por exemplo, conseguiu imunizar apenas em torno de 1% de sua população.



O acordo anunciado nesta segunda-feira prevê a compra de 60 milhões de doses da Sinopharm entre julho e final de outubro, e de 50 milhões de doses da Sinovac, entre julho e final de setembro.



O sistema Covax tem como objetivo oferecer um acesso justo às vacinas anticovid-19 tanto para países ricos quanto para os mais pobres.