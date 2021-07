Forte onda de calor atinge a Espanha

Uma forte onda de calor afetou grande parte da Espanha neste domingo (11), elevando as temperaturas a níveis extremos e fazendo com que moradores e turistas corressem em busca de sombra e água para se refrescar.



A agência meteorológica estatal (AEMET) emitiu avisos de forte calor na maior parte do país, e espera-se que os termômetros ultrapassem os 40 ºC em Madri e na capital da Andaluzia, Sevilha, pelo segundo dia consecutivo.



Este primeiro episódio de calor extremo este ano na Espanha se estenderá ao leste do país na segunda-feira, e depois deve diminuir. Apenas uma faixa da costa atlântica no norte do país ficará isenta dessas temperaturas extremas.



Muitos buscaram alívio, escapando do calor escaldante nas galerias com ar-condicionado do museu do Prado, em Madri, cuja coleção inclui obras de Rembrandt, Rubens e El Greco.