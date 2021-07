A espaçonave do bilionário britânico Richard Branson pousou com segurança no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, neste domingo, após seu voo no espaço.



A nav VSS Unity da Virgin Galactic, que também transportava dois pilotos e três outros passageiros, pousou em uma pista da base aérea Spaceport America por volta das 10h40 (12h40 de Brasília).



Branson, que descreveu a experiência como "única na vida", é o primeiro bilionário a fazer uma viagem como turista ao espaço em uma nave desenvolvida por uma empresa que ele fundou, antes de Jeff Bezos, que espera alcançar o mesmo feito em 20 de julho.