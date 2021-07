O bilionário Richard Branson decolou neste domingo (11) a bordo de uma nave da Virgin Galactic que deve levá-lo, junto com outros três passageiros e dois pilotos, a passar alguns minutos no espaço, constatou um jornalista no local.



O avião carregando a nave decolou por volta das 08h40 (11h40 de Brasília) da base Spaceport America no estado americano do Novo México.



Ele deve ganhar altitude por cerca de 50 minutos antes de soltar a nave, que irá então acionar seu próprio motor até chegar ao espaço.