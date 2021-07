Chavismo usa apoio popular para mudar lei eleitoral na Venezuela

A trajetória da democracia venezuelana morro abaixo em mais de 20 anos de chavismo é longa, cheia de acidentes e nuances. Neste período, o traço comum que une o desmonte dano país é a sucessão de alterações nas regras eleitorais.Hugo Chávez tornou-se presidente em 1998, em uma eleiçãopela descrença na política. Sua rival era uma miss. Os partidos tradicionais tinham perdido o apelo popular, após quase 50 anos de uma democracia marcada pela profunda desigualdade social e uma elite de origem europeia praticamente divorciada da maioria mestiça da população. A chamada Quarta República estava em crise.A solução de Chávez para o problema foi simples: criar uma Quintapara refundar o país. Os mais pobres, indígenas e camponeses teriam vez numa democracia social e participativa. O povo teria voz em questões importantes, por meio de referendos e plebiscitos. Mas, para isso, a Venezuela precisaria de uma nova Constituição."O processo de controle institucional do chavismo foi lento, não foi. Porque Chávez ganhou as eleições, mas não controlava as instituições judiciais, parlamentares, nem a imprensa", explica o cientista político Luis Vicente León, do Instituto Datanálisis. "Quando Chávez propõe a Constituinte, pressionando o Supremo, ele passa por cima dessas instituições, aproveita a maioria popular que tinha e coloniza as instituições de uma maneira muito diferente das ditaduras clássicas: com o poder de sua popularidade. E aí sim ele começa a tomar as instituições uma a uma."Como resultado, a bancada chavista na Constituinte era imensa. Com 65,8% dos votos, o governo e seus aliados elegeram 92% dos deputados quea Carta. Isso foi possível graças ao modelo de lista, no qual um eleitor de cada Estado votava nos candidatos de sua preferência. A contagem final de votos determinava os eleitos. A opção chavista por defender o voto em bloco em seus candidatos, puxados por nomes de relevância nacional, contra uma oposição fragmentada, também foi decisiva.Luis Silva, deputado da Ação Democrática pelo Estado de Bolívar, é crítico do modelo de listas adotado desde o início do chavismo. "A primeira coisa que Chávez fez foi mudar a representação proporcional da minoria. Assim, o governo conseguiu muito mais deputados do que teve de votos", diz. "Desta maneira, a oposição começou a ficar muito vulnerável neste tipo de."As bases da Constituição de 1999 de certa maneira já enfraqueciam o equilíbrio de poderes: o vice-presidente passaria a ser nomeado, o Senado foi extinto, os mandatosaumentaram em duração e a prática de referendos tornou-se corriqueira.Depois da Constituinte, Chávez e o chavismo emendaramimpressionantes de vitórias nas urnas: as eleições presidenciais de 2000, 2006 e 2012. O referendo revogatório de 2004, as eleições regionais de 2000, 2004, 2008 e 2012 e as eleições legislativas de 2000, 2005 e 2010."No começo, Chávez não precisava das instituições quepara fraudar nada porque ele era muito popular. E, sabendo disso, ele manteve esse controle quando teve a oportunidade porque o futuro poderia ser diferente. Como de fato foi", acrescenta León.A única derrota do presidente foi o referendo em 2007 no qual Chávez pedia para ter direito a disputar mais um mandato. Por 51% a 49% o líderteve sua única derrota eleitoral. Dois anos depois, ele tentou de novo. E venceu.Ainda crente na via democrática, a oposição resolveu em fins de 2010 se unir e se fortalecer tendo como objetivo capturar o Parlamento. Àquela altura, acreditava-se que um contrapeso no Legislativo poderia conter o chavismo. Já com maioria no Conselho Nacional Eleitoral no entanto, o governo patrocinou um redesenho dos distritos eleitorais, com o objetivo de facilitar a vitória de seus candidatos. A MUD conquistou 47% dos votos, e teve 65 deputados eleitos. O, com 0,9 ponto porcentual a mais dos votos, elegeu 98 parlamentares.Silva conta que distritos rurais chavistas passaram a eleger maisapesar de sua menor densidade populacional, enquanto distritos urbanos foram redesenhados para dar mais chance a candidatos do governo em áreas onde a oposição era mais forte. "Jogando com essa engenharia eleitoral, o chavismo mexeu com a vontade popular", diz.Até a morte de Chávez, em 2013, sua popularidade - e o ciclo das commodities - sustentavam o chavismo. Sem o presidente e sem dinheiro, o movimento bolivariano passou a ignorar asde sua Constituição.A oposição ganhou força, de olho nas eleições legislativas de 2015. O chavismo, então, sofreu sua segunda derrota. A MUD conseguiu a maioria de 2/3, com a qual seria possível nomear juízes, aprovar mudanças constitucionais e conter a hegemonia bolivariana. Então, a Justiçaimpugnou três dos deputados opositores."A oposição acreditou na via eleitoral até 2015. E efetivamente nos unimos e conseguimos dois terços dos deputados na Assembleia", lembra Silva. "Mas uma manobra chavista impugnou três deputados do Estado de Amazonas. Posteriormente, depois de nosjudicialmente, o TSJ declarou a Assembleia em desacato, invalidando a vontade do eleitor."Seguiu-se uma situação inusitada. A oposição se reunia, debatia, mas não tinha poder de aprovar nenhum projeto de lei. Com a radicalização do chavismo, cada vez mais impopular e sem dinheiro, até o Palácio Legislativo foi invadido e os opositores, agredidos.Em 2017, Maduro decidiu convocar uma nova Assembleia Constituinte. Dessa vez, as mudanças nas regras favoreceram ainda mais o governo. A oposição, então, decidiu boicotar o processo.Este é o ponto em que muitos analistas costumam dizer que a Venezuela se transformou em uma ditadura. Hoje, o país segue ainda mais depauperado, devastado pelae pelas sanções de Estados Unidos e União Europeia."A população sabe que precisa de eleições para mudar alguma coisa, mas com o governo controlando as instituições, como nos últimos anos, é inviável e, por isso, ae a confiança é muito fraca", afirma León.Maduro mantém-se no poder graças ao apoio dos militares e dasarmadas chavistas, que em muitas ocasiões intimidavam de porta em porta os eleitores para dar um ar legítimo às eleições, do atual presidente. Foi o que ocorreu em 2018, numa disputa amplamente desacreditada e marcada por denúncias de fraude. Armados, os chefes dos coletivos iam em bairros pobres "convencer" a população indiferente ao chavismo a votar. Outro mecanismo é a vinculação dossociais chavistas aos deveres eleitorais, ainda que o voto no país não seja obrigatório. A "carteira da pátria" é um sistema de identificação eleitoral paralelo criado pelo chavismo para monitorar, e assim estimular, a participação nas urnas com base em gratificações como cestas básicas.No caso dos militares, a presença cada vez maior deda ativa no governo e em setores da economia é uma marca da gestão Maduro. A Força Armada venezuelana conta com mais de mil generais, muitos deles à frentes de empresas estatais e ministérios.Há denúncias frequentes dee até narcotráfico entre os militares, principalmente na área de fronteira entre Venezuela e Colômbia.