Projétil de morteiro cai perto de uma base da coalizão na Síria (OSDH)

Um projétil de morteiro caiu em um campo de gás no leste da Síria, perto de uma base da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) neste domingo.



Uma explosão foi ouvida nessa área do campo de gás de Conoco, na província de Deir Ezzor, disse a OSDH, com sede no Reino Unido, que conta com uma rede de fontes na Síria. Não há registro de vítimas.



De acordo com a ONG, é provável que milícias pró-iranianas estejam por trás do disparo.



A agência oficial síria Sana relatou uma explosão na mesma área, sem entrar em detalhes.



Até o momento, não foi possível entrar em contato com altos funcionários da coalizão, criada em 2014 para combater o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).



O incidente ocorre em um contexto tenso, após os ataques do mês passado pelos Estados Unidos contra três alvos que, segundo Washington, eram usados por grupos pró-iranianos no leste da Síria e oeste do Iraque.



Na quarta-feira, as forças curdas da Síria que lutavam contra o EI afirmaram ter frustrado um ataque de drones perto de uma importante base da coalizão internacional no leste da Síria, no setor do campo de petróleo de Al Omar, perto da fronteira com o Iraque.



