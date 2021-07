Preso na Itália 'responsável' marroquino do Estado Islâmico

Marrocos anunciou neste sábado (10) a detenção, na Itália, de um cidadão seu, apresentado como uma liderança do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), graças a uma colaboração com os serviços de inteligência italianos.



Em um comunicado, a Direção Geral de Vigilância do Território (DGST, na sigla em francês), indicou que "procederam, na sexta-feira, em estreita coordenação com os serviços de segurança italianos encarregados de questões de terrorismo, a prisão [na Itália] de um cidadão marroquino que ocupava cargos de responsabilidade na organização terrorista 'Daesh' [sigla em árabe para o EI] em seus redutos tradicionais" na Síria e no Iraque.



Segundo a DGST, o suspeito, conhecido como "Abi Al Barae", conseguiu entrar na Europa de forma irregular a partir de seu local de combate, controlado pelo EI.



O indivíduo foi alvo de um mandado de prisão internacional expedido por Marrocos, de acordo com a mesma fonte, que especificou que "está em preparação o envio do dossiê de extradição" do homem.