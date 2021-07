Ministério dos Transportes do Irã diz ter sofrido 'interrupção cibernética'

O ministério dos Transportes do Irã afirmou neste sábado (10) que uma "interrupção cibernética" afetou seus sistemas de computadores e site.



A paralisação começou antes do meio-dia e tirou de serviço o site da agência e seus links associados, disse o ministério em um comunicado divulgado pela agência de notícias estatal IRNA.



Por outro lado, a empresa ferroviária nacional desmentiu a informação da agência de notícias Fars que noticiou na sexta-feira um "caos sem precedentes" nas estações, com centenas de trens atrasados ou cancelados, devido a um ciberataque generalizado aos sistemas.



Sadegh Sekri, porta-voz das Ferrovias da República Islâmica do Irã, disse à ISNA neste sábado que "não houve interrupção ou ataque cibernético para passageiros, carga ou trens intermunicipais".



O Irã tem sido alvo de repetidas tentativas de ataques cibernéticos nos últimos anos.