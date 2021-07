O Haiti pediu aos Estados Unidos e à ONU que enviem tropas para proteger seus portos, aeroporto e outros locais estratégicos após o assassinato do presidente Jovenel Moise, afirmou um ministro do governo haitiano nesta sexta-feira (9).



Depois do crime ocorrido na quarta-feira, "pensamos que os mercenários [acusados do crime] poderiam destruir alguma infraestrutura para criar caos no país. Durante uma conversa com o secretário de Estado dos Estados Unidos e a ONU fizemos esta solicitação", disse à AFP Mathias Pierre, ministro das Eleições.