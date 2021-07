Talibãs controlam mais de dois terços da fronteira com Tadjiquistão

O governo russo disse, nesta sexta-feira (9), que os talibãs já controlam a maior parte da fronteira com o Tadjiquistão e pediu "moderação" das partes no conflito no Afeganistão.



"Observamos um forte aumento da tensão na fronteira entre o Tadjiquistão e o Afeganistão. Os talibãs ocuparam, em pouco tempo, uma grande parte dos territórios fronteiriços. Atualmente, controlam cerca de dois terços da fronteira com o Tadjiquistão", disse a porta-voz do Ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, em entrevista coletiva.



"Pedimos às partes que se enfrentam no conflito afegão que deem sinais de moderação e evitem que as tensões se espalhem para além das fronteiras do país", acrescentou.



Suas palavras coincidem com a presença de uma delegação dos talibãs em Moscou, nesta sexta (9).



Nestes últimos dias, em face da anunciada retirada das tropas americanas e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), os talibãs lançaram vários ataques contra as forças afegãs.



No início desta semana, cerca de 1.000 soldados afegãos se refugiaram no Tadjiquistão, após combates com os talibãs no nordeste do Afeganistão.



A Rússia tem duas bases militares no Tadjiquistão, onde vivem cerca de 7.500 soldados, e garantiu que vai proteger seu aliado.



O Tadjiquistão é o país mais pobre da extinta União Soviética e tem cerca de 1.340 quilômetros de fronteira com o Afeganistão.



O presidente tadjique, Emomali Rahmon, ordenou o envio de cerca de 20.000 reservistas para proteger a fronteira.