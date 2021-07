Espécie rara de mosca é descoberta no Equador

Pesquisadores descobriram na Amazônia equatoriana uma nova espécie de inseto, que pertence a um tipo raro de mutuca e cujo corpo se assemelha ao de uma vespa, anunciou o Ministério do Meio Ambiente do país nesta quinta-feira.



A nova espécie, Acanthocera buestani, pertence ao subgênero Querbetia, que "é um grupo de moscas que imitam vespas em sua forma, como mecanismo de proteção", informou o ministério, assinalando que "esse subgênero é raramente encontrado, já que apenas duas espécies eram conhecidas", nas Amazônias peruana e boliviana.



O trabalho de descrição foi feito por cientistas do Instituto Nacional de Biodiversidade do Equador (Inabio), da Universidade Sapienza, de Roma, e da Universidade Central do Equador. Os resultados do estudo foram publicados na revista especializada "Neotropical Biodiversity".



A nova espécie, encontrada na localidade de Misahuallí, província de Napo (leste), difere das demais por sua boca e por seu padrão de coloração corporal. Imagens divulgadas pelo estudo mostram que suas asas são amareladas.



Alex Pazmiño-Palomino, Roberto Andreocci e Diego Inclán batizaram a nova espécie de Acanthocera buestani, em homenagem a Jaime Buestán, entomologista equatoriano que se dedicou ao estudo das mutucas no país.



Existem no Equador cerca de 200 espécies de mutuca, inseto que se alimenta do sangue de mamíferos, incluindo seres humanos, e cuja picada é dolorosa.