Terremoto de magnitude 5,9 na fronteira entre Califórnia e Nevada

Um terremoto de magnitude 5,9 foi registrado nesta quinta-feira (8) à tarde perto da fronteira dos estados da Califórnia e Nevada, nos Estados Unidos, e foi sentido com mais intensidade em Sacramento. Não foram relatados danos.



Este terremoto ocorreu no norte da Califórnia (oeste dos Estados Unidos), a cerca de 75 km de Carson City, em Nevada, de acordo com o Instituto de Geofísica americano (USGS). O sismo foi seguido por réplicas menores.



Os serviços de emergência do gabinete do governador da Califórnia disseram que estão "monitorando ativamente" a situação.



De acordo com o USGS, é pouco provável que o abalo tenha deixado vítimas ou danificado estruturas devido ao local onde ocorreu o epicentro do terremoto.