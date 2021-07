Tunísia vive situação 'catastrófica' pela covid, com sistema de saúde em colapso

A situação sanitária pela covid é "catastrófica" na Tunísia, onde nas últimas semanas foi registrado um recorde de casos, anunciou nesta quinta-feira (8) a porta-voz do ministério da Saúde, referindo-se a um sistema de saúde "em colapso".



"A situação sanitária atual é catastrófica (...), a taxa de contágios aumentou enormemente. O sistema de saúde infelizmente está em colapso", declarou Nissaf Ben Alya em uma entrevista a uma rádio tunisiana.



De acordo com Ben Alya, agora é difícil encontrar leitos ou oxígênio nos hospitais de todo o país. "Se não nos unirmos em nossos esforços, o desastre (sanitário) se agravará", alertou.



Os hospitais tunisianos registram há duas semanas um grande fluxo de pacientes nesta nova onda de casos por covid-19, que alcança níveis sem precedentes.



Na terça-feira, a Tunísia registrou 9.823 casos e 134 mortes. No total, foram contabilizados 464.914 casos e 15.735 mortes, sobre uma população de cerca de 12 milhões de habitantes.



Nas redes sociais, circulam imagens que mostram pacientes no chão de hospitais lotados em todo o país.



Os hospitais de campanha que foram improvisados nos últimos meses não dão conta: 92% dos leitos de cuidados intensivos (UTI) estão ocupados, de acordo com dados do ministério da Saúde publicados no Facebook.



Seis províncias declararam um confinamento rígido para evitar mais contágios.