Israel e Jordânia fecham acordo sobre venda excepcional de água

Israel venderá 50 milhões de metros cúbicos de água adicionais este ano para a Jordânia, afetada por uma seca extrema, em meio a um acordo anunciado pelos países vizinhos.



Segundo este acordo alcançado durante uma reunião na Jordânia entre o chefe da diplomacia israelense Yair Lapid e seu homólogo jordaniano Aymane Safadi, a Jordânia também poderá aumentar suas exportações para a Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel e localizado perto da fronteira jordaniana.



"Israel venderá 50 milhões de m3 de água suplementar neste ano" para a Jordânia, afirma um comunicado do ministério israelense das Relaçõs Exteriores, anúncio que foi confirmado pelo lado jordaniano.



Comunicados de ambos os governos confirmaram a venda e disseram que os detalhes finais da transação serão concluídos nos próximos dias.



Lapid descreveu a Jordânia como um "importante sócio" para Israel e disse estar comprometido a fortalecer as relações.



Gidon Bromberg, diretor israelense para a EcoPeace Middle East, organização líder em cooperação regional que opera em Israel, Cisjordânia e Jordânia, classificou esta venda de água como "a maior quantidade já vendida entre ambos os países".



A Jordânia é um dos países com o maior déficit de água do mundo e especialistas afirmam que enfrentou uma das maiores secas de sua história.



No que diz respeito ao comércio com a Palestina, as duas partes confirmaram que o limite jordaniano de potenciais exportações para a Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967, aumentará de 160 milhões de dólares para 700 milhões de dólares por ano.