FMI está perto de confirmar proposta para aumentar reservas

O Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional (FMI) planeja adotar nos próximos dias uma proposta para aumentar as reservas e capacidades de empréstimo da instituição em cerca de US $ 650 bilhões, informou sua diretora-gerente nesta quinta-feira (8).



Durante uma cúpula em Sofia, Kristalina Georgieva declarou que a decisão sobre uma nova emissão de Direitos Especiais de Saque (DES) no valor de 650 bilhões de dólares seria adotada "em breve".



"Em três dias faremos a maior emissão de DES de nossa história, 650 bilhões de dólares, para aumentar as reservas de todos os nossos membros", disse Georgieva.



"Acho que seria útil usar este novo recurso para os propósitos" da Iniciativa dos Três Mares, acrescentou.



Esta iniciativa, lançada em 2015, é um fórum de colaboração entre 12 países da União Europeia banhados pelos mares Báltico, Adriático e Negro.



Este espaço se estende da Estônia e Polônia, no norte, até a Croácia, no sul, e Romênia e Bulgária, no leste.



O objetivo é fortalecer a cooperação entre seus membros nas áreas de energia, infraestruturas e segurança.



Sua adoção gera grande expectativa, pois também deve ajudar os países mais vulneráveis a superar a crise provocada pela pandemia do coronavírus.



O DES é um ativo de reserva internacional criado em 1969 pelo FMI para complementar as reservas oficiais dos países-membros.



O valor do DES é baseado em uma cesta de cinco moedas: o dólar dos Estados Unidos, o euro, o renminbi chinês, o iene japonês e a libra esterlina.



No entanto, não é uma moeda nem tem existência material.