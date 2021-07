Sudão do Sul suspende celebração dos 10 anos da independência devido à covid

As autoridades do Sudão do Sul pediram à população para comemorar individualmente o décimo aniversário da independência do país na sexta-feira, porque não há previsão de celebrações oficiais devido à covid-19.



O país, que conquistou a independência em 9 de julho de 2011, não comemora essa data desde 2014, primeiro pela guerra civil e depois pela covid.



Segundo o vice-ministro de Informação, Baba Medan, os ministros sul-sudaneses expressaram na quarta-feira, durante uma reunião governamental, sua preocupação com realizar festividades em meio à epidemia.



O único evento público anunciado é uma corrida de 10 km, que começará às 05h00 da manhã em Juba.



O país enfrenta atualmente sua pior crise alimentar desde a independência, com cerca de 60% da população que sofre uma grave escassez de alimentos.