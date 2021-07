Gigante chinês de videogames impõe reconhecimento facial para impedir menores de jogar à noite

O gigante chinês Tencent, que já proibia crianças de jogarem videogames on-line à noite, impõe agora o reconhecimento facial para impedir que todos os menores de 18 anos burlem a proibição noturna sobre esta atividade.



A norma em vigor na China proíbe oficialmente os menores de 18 anos de jogarem videogames on-line entre 22h e 8h. A medida tem como objetivo reduzir a dependência e os problemas de visão entre os mais jovens.



Para isso, Tencent, líder do setor na China, já havia adotado uma inscrição nominativa, com verificação da idade. Crianças e adolescentes passaram, então, a usar contas criadas por adultos para burlar a proibição.



A companhia decidiu reforçar seu dispositivo e, agora, qualquer pessoa que jogar depois das 22h com uma conta adulta deverá passar por um teste de reconhecimento facial.



"Crianças, guardem seus celulares e vão dormir", aconselhou a empresa, com sede em Shenzhen (sul), em uma mensagem divulgada na terça-feira (6) na rede social WeChat.



O reconhecimento facial também será obrigatório a partir de agora para modificar os parâmetros do "filtro parental". Os pais já podiam ativá-lo para limitar o tempo de jogo de seus filhos.



Por enquanto, estas novas restrições se aplicam a cerca de 60 títulos, entre eles o imensamente popular "Honor of Kings", que conta com mais de 100 milhões de usuários ativos diários na China.



Tencent