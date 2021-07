Acordo salva ladrão canadense de ser punido com açoite em Singapura

Um canadense que protagonizou um raro assalto a banco em Singapura foi condenado a cinco anos de prisão, mas evitará ser açoitado, devido a um acordo que permitiu sua extradição.



David James Roach, que roubou uma agência do Standard Chartered Bank em 2016, foi extraditado do Reino Unido para Singapura no ano passado, depois que a cidade-estado garantiu que ele não seria açoitado.



O jovem de 31 anos se declarou culpado de roubo a banco e lavagem de dinheiro por tirar o dinheiro roubado do país.



Na quarta-feira (7), um tribunal emitiu a sentença de cinco anos de prisão e seis açoites com uma vara. Esta pena é obrigatória na cidade-estado em casos de roubo.



O Ministério do Interior e o Ministério Público de Singapura disseram que estão fazendo "os procedimentos necessários para cumprir a garantia dada ao governo britânico" de que Roach não será açoitado.



Roach invadiu o banco e levou 30.000 dólares singapurianos (em torno de US$ 22.000), depois de apresentar um bilhete ameaçador. Foi um roubo incomum em um país com índices de criminalidade extremamente baixos.



Primeiro, ele fugiu para Bangcoc, onde foi preso sob a acusação de entrar com dinheiro roubado na Tailândia. As autoridades locais se recusaram, no entanto, a enviá-lo para Singapura, porque os dois países não têm um acordo de extradição.



Depois de ser solto, foi detido no aeroporto Heathrow de Londres, em trânsito para o Canadá, e Singapura solicitou sua extradição.



Singapura e o Reino Unido têm um tratado de extradição, mas Londres concordou em deportar Roach apenas se a cidade-estado aceitasse não aplicar a punição física.



Legado do período colonial britânico, a surra com vara de ratan é uma punição comum em Singapura.



O Reino Unido aboliu os açoites como forma de punição há décadas e se recusa a realizar extradições para países onde este tipo de pena ainda é aplicado.



STANDARD CHARTERED