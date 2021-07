Contêiner explode em porto de Dubai; governo diz que não há feridos

Uma explosão de um contêiner em um porto de Dubai levou tremores e preocupações à cidade hoje. O incêndio foi controlado, e ninguém ficou ferido, de acordo com o escritório oficial de imprensa de Dubai.



O contêiner estava a bordo de um navio no porto de Jebel Ali, onde ocorreu a ação da Defesa Civil local para conter as chamas. Nas redes sociais, imagens registrando uma explosão e fazendo menções à cidade nos Emirados Árabes Unidos se espalharam na última hora. Ainda não há informações oficiais sobre possíveis causas do incidente.



As autoridades portuárias afirmaram que estão tomando todas as medidas necessárias para garantir que o fluxo siga sem nenhuma disrupção.