Microsoft pede que usuários instalem atualização contra falhas no Windows

A Microsoft pediu nesta quarta-feira (7) que os usuários de computadores Windows instalem uma nova atualização para evitar que hackers explorem uma falha potencialmente séria no sistema operacional.



A Microsoft explicou que os hackers poderiam explorar a vulnerabilidade conhecida como "PrintNightmare", que permitiria o controle do computador por meio do sistema de impressão usado em locais de trabalho com impressoras de rede.



"Um invasor que consegue explorar esta vulnerabilidade pode manipular arbitrariamente o código com privilégios de sistema", afirmou a Microsoft em uma mensagem divulgada na noite de terça-feira.



"Um intruso poderia então instalar programas; visualizar, alterar ou excluir dados; ou criar novas contas com direitos totais de usuário", completou a empresa.



A Microsoft pediu para que a atualização seja instalada imediatamente e indicou que todas as versões do Windows são vulneráveis, mas não há atualizações de segurança para todas elas ainda.



O problema envolve o programa da impressora e foi explorado por hackers, de acordo com pesquisadores de segurança cibernética.