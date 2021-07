Uruguai começará a negociar acordos comerciais fora do Mercosul (chancelaria)

O Uruguai comunicou nesta quarta-feira a seus parceiros no Mercosul que começará a negociar acordos comerciais com outros países, o que, até o momento, requeria um consenso entre os membros, anunciou a chancelaria, após a reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum do bloco.



"Ao mesmo tempo que reivindicou seu pertencimento ao Mercosul, o Uruguai comunicou que começará a conversar com outros países para negociar acordos comerciais fora da região", informou o Ministério das Relações Exteriores, em comunicado.



O governo uruguaio "entende que a decisão (ndr: do ano 2000) não está em vigor", assinala o documento, referindo-se ao compromisso dos Estados de negociar acordos comerciais com outros países ou blocos apenas em conjunto ou após autorização dos demais membros do Mercosul.