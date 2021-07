Os Estados Unidos pediram ao Haiti nesta quarta-feira(7), que avance com as eleições marcadas para o final deste ano, dizendo que elas podem apresentar um caminho a seguir após o assassinato do presidente Jovenel Moise.



"Ainda é a opinião dos Estados Unidos de que as eleições este ano devem prosseguir", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a repórteres, acescentando que uma votação justa "facilitaria uma transferência pacífica de poder para um presidente recém-eleito".