China apreende duas toneladas de escamas de pangolim contrabandeadas

Agentes alfandegários no sudoeste da China apreenderam 2,2 toneladas de escamas de pangolim e prenderam um grupo de traficantes de animais silvestres ameaçados de extinção.



Dois suspeitos foram detidos na cidade de Yulin, em Guangxi, por oficiais da alfândega, informou o Diário do Povo.



As escamas de pangolim foram contrabandeadas do Vietnã, informou a agência de notícias oficial Xinhua.



O pangolim está entre as espécies ameaçadas de extinção e suas escamas são cobiçadas na medicina tradicional como remédio para diversos males.



A China aumentou o nível de proteção do animal devido ao seu declínio, que acarreta pesadas sentenças para caçadores e contrabandistas.



Em janeiro, um tribunal chinês prendeu 17 pessoas por contrabandear 23 toneladas de escamas de pangolim da Nigéria para a China.



A China proibiu a importação de produtos de pangolim em 2018 e a caça furtiva de animais em 2007.



Estudos sugerem que o pangolim pode ter sido um portador intermediário que transmitiu o coronavírus aos humanos quando ele apareceu em um mercado na cidade chinesa de Wuhan no ano passado.