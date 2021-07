OEA: assassinato do presidente do Haiti é afronta a países democráticos da região

A Organização dos Estados Americanos (OEA) divulgou comunicado nesta quarta-feira, 7, no qual condena "nos mais fortes termos" o assassinato do presidente do Hati, Jovenel Moïse, "ato criminoso ocorrido na madrugada de hoje". Segundo a entidade, o episódio "é uma afronta ao conjunto da comunidade de nações democráticas representadas na Organização dos Estados Americanos (OEA)".



Além de lamentar a "tentativa de minar a estabilidade institucional do país", a OEA comenta que os assassinatos políticos "não têm lugar em uma democracia", pedindo o fim de uma "política irresponsável que ameaça fazer fracassar os avanços democráticos e o futuro do país", além de prestar solidariedade ao povo haitiano "neste momento difícil".