Curdos sírios afirmam terem frustrado ataques com drone perto da base de coalizão internacional

As forças curdas na Síria afirmaram que repeliram ataques com drones lançados nesta quarta-feira (7) perto de uma importante base da coalizão internacional contra o extremismo islâmico no leste do país, dirigida pelos Estados Unidos.



"Nossas forças na linha de frente contra o (grupo extremista) Estado Islâmico e as forças da coalizão na área do campo petroleiro de Omar enfrentaram ataques de drones", disseram as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, acrescentando que os ataques não causaram danos.



Essa foi a segunda tentativa de ataque em poucos dias, depois que as FDS informaram que "dois foguetes atingiram a parte leste do campo petroleiro de Omar" no domingo à noite, um incidente que também não causou vítimas.



O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma organização com sede no Reino Unido que possui informantes na Síria, afirmou que as milícias pró-Irã provavelmente lançaram drones de uma área rural dos arredores da cidade de Mayadin, ao sudoeste do campo petroleiro.



Por sua vez, também nesta quarta-feira, um porta-voz da coalizão afirmou que 14 foguetes foram lançados contra a base aérea de Ain al Asad, que abriga bases americanas, no vizinho Iraque.



Na segunda-feira da semana passada, milícias pró-Irã lançaram vários projéteis contra o campo de petróleo de Omar, causando danos materiais, mas sem deixar vítimas, segundo o OSDH.



Os ataques ocorreram após os bombardeios aéreos dos Estados Unidos contra três alvos que, segundo Washington, estariam sendo usados por grupos pró-Irã no leste da Síria e no oeste do Iraque.



Irã e Rússia foram apoios cruciais para o governo de Bashar al Assad no conflito sírio.