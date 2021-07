O ministro afegão da Defesa, Bismillah Mohammadi, disse nesta quarta-feira (7) que a guerra com os talibãs "se intensifica", depois que os insurgentes atacaram uma capital de província pela primeira vez desde o início de sua última ofensiva.



"Reconhecemos que a guerra se intensifica e estamos em uma situação militar muito delicada", afirma o ministro, em um comunicado, em um contexto de escalada do conflito no país ante a retirada completa, em breve, das tropas americanas e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).