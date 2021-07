Dilip Kumar, o 'rei da tragédia' de Bollywood, morre aos 98 anos

Dilip Kumar, uma das grandes estrelas de Bollywood, morreu nesta quarta-feira (7), aos 98 anos.



O anúncio de seu falecimento gerou uma onda de homenagens do mundo do cinema e de autoridades políticas na Índia.



Junto com Dev Anand e Raj Kapoor, Kumar foi um dos nomes que dominaram a era de ouro do cinema indiano entre os anos 1940 e 1960. O ator teve uma carreira de meio século e fez 60 filmes.



Conhecido como "o rei da tragédia" por sua bela aparência e voz grave, ele protagonizou alguns dos filmes de maior bilheteria da época na indústria cinematográfica indiana.



Perdeu, no entanto, a oportunidade de alcançar fama mundial, ao rejeitar a oportunidade de interpretar Sherif Ali no clássico de David Lean, de 1962, "Lawrence da Arábia". O papel foi interpretado por ator egípcio Omar Sharif, pouco conhecido até então.



Kumar costumava citar os grandes nomes de Hollywood Marlon Brando, Gary Cooper e Spencer Tracy como suas influências.



O ator também se envolveu na política, em 1998, e ajudou a resolver uma disputa entre Índia e Paquistão.



Em declaração nesta quarta, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, chamou Kumar de "lenda do cinema".