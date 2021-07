A tempestade Elsa se fortaleceu e agora é novamente classificada como furacão ao se aproximar da costa da Flórida, nos Estados Unidos, anunciaram meteorologistas do Centro Nacional de Furações (NHC) nesta terça-feira (6).



Com ventos de até 120 a previsão é que Elsa se aproxime ou toque a costa oeste da Flórida na noite desta terça ou na manhã de quarta, de acordo com o NHC.